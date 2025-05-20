Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,65 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 21 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 46,65 грн за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,45/41,50 грн/дол., а євро - 46,56/46,60 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 20 травня залишився на попередньому рівні і становить 41,70 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 25 копійок і складає 47,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 46,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,35 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 46,85 грн/євро, а курс продажу - 46,65 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 20 травня, складає 105 589 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 394 810 грн.

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