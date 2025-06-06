Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у пʼятницю, 6 червня, знизився на 8 копійок і становить 41,67 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 47,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,07 гривні, а євро - за курсом 46,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у пʼятницю складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 6 червня, залишився незмінним – 47,85 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 6 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,47 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті НБУ, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабила позиції. Офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 47,38 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 18 копійок.

В обмінниках середній курс долара сьогодні становить 41,37 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складає 47,70 грн/євро, а курс продажу - 47,50 грн/євро.

У свою чергу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що на наступному тижні курси валют, як і раніше, будуть мінливими, однак це не нестиме загрози.

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