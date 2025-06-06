Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, а євро – 47,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 6 червня, подешевшав на 5 копійок і в середньому становить 41,75 гривні за долар, тобто 100 доларів в банку можна придбати за 4175 гривень. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 47,75 гривні за євро, таким чином, 100 євро коштують 4775 гривень. Продати європейську валюту можна за курсом 47,10 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,37 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,70 грн/євро, а курс продажу - 47,50 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок пʼятницю, 6 червня, складає 103 367 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 285 569 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 6 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,47 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 47,38 грн за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

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