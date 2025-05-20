Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 47,17 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 20 травня, залишився на попередньому рівні і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 47,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 46,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився незмінним і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 20 травня, зріс на 22 копійки до 47,17 гривні.

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НБУ встановив 20 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,58 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 46,86 грн за один євро, тобто гривня втратила 41 копійку.

Курс долара в банках України сьогодні подорожчав на 3 копійки і в середньому становить 41,83 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні зріс на 28 копійок і складає 47,15 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 46,40 гривні за євро.

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