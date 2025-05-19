Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,86 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 20 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,58 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 46,86 грн за один євро, тобто гривня втратила 41 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,50/41,54 грн/дол., а євро - 46,75/46,79 грн/євро.

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В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,43 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складав 46,75 грн/євро, а курс продажу - 46,55 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 19 травня залишився на попередньому рівні і становить 41,70 гривні за долар, а курс євро також не змінився і складав 46,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 45,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

За прогнозом директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наступного тижня на валютному ринку особливих змін не очікується.

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