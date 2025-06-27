Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 27 червня, знизився на 5 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і складає 49,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п’ятницю залишився на рівні 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 27 червня, також не змінився і складає 49,02 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 27 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті НБУ, євро встановив черговий історичний максимум. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,64 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 32 копійки. Попередній максимум був зафіксований 25 червня, коли курс євро піднявся до 48,51 гривні.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що війна на Близькому Сході, зростання цін на нафту й газ, нерозв’язані економічні проблеми США та Європейського Союзу стануть головними курсовими тригерами на початку липня, однак ані долару, ані євро та їхньому статусу світових валют будь-які варіанти розвитку подій не загрожують.

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