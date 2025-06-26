Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 27 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, євро встановив черговий історичний максимум. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю установлено на рівні 48,64 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 32 копійки. Попередній максимум був зафіксований 25 червня коли курс євро піднявся до 48,51 грн.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,57/41,60 грн/дол., а євро - 48,63/48,65 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Згідно з прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в банках Україні до 27 червня буде в межах 41,20-42,60 гривні, а в обмінниках - у межах 41,40-42,50 гривні. Водночас курс євро в банках перебуватиме в коридорі від 47,35 до 49 гривень, а в обмінниках - від 47,50 до 48,95 гривні.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 26 червня знизився на 15 копійок і становив 41,80 гривні за долар. Курс євро сьогодні зріс на 15 копійок і складав 48,95 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 гривні, а євро - за курсом 47,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

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