Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 30 липня, зріс на 3 копійки і складає 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився одразу на 45 копійок і складає 48,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу подорожчав до 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 30 липня, знизився на 24 копійки – до 48,78 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 30 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, по відношенню до євро гривня значно посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,22 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 48 копійок.

Попри збереження значного дефіциту валюти, курс гривні до долара коливався минулого тижня в межах кількох копійок і за підсумками тижня майже не змінився, повідомлялося в щотижневому огляді інвесткомпанії ICU. Аналітики зазначили, що зазначили, що НБУ продовжує закривати надмірний попит на валюту і несподівані скачки дефіциту в окремі дні тижня.

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