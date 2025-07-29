Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,22 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 30 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня значно посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,22 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 48 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,80/41,83 грн/дол., а євро - 48,25/48,27 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 29 липня подешевшав на 3 копійки і складає 41,92 гривні за долар, а курс євро знизився одразу на 30 копійок і складає 49,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,32 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Аналітики інвесткомпанії ICU повідомили, що попри збереження значного дефіциту валюти, курс гривні до долара коливався минулого тижня в межах кількох копійок і за підсумками тижня майже не змінився. Зазначається, що НБУ продовжує закривати надмірний попит на валюту і несподівані скачки дефіциту в окремі дні тижня. Попри те, що обсяги інтервенцій залишаються на високому рівні, НБУ почувається цілком комфортно й не поспішає з ослабленням курсу гривні до долара.

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