Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 11 липня, подорожчав на 4 копійки і становить 41,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 49,25 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 48,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п’ятницю залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 11 липня, подешевшав на 25 копійок і складає 49,26 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що з 14 по 20 липня ситуація на валютному ринку розгортатиметься в дусі червневих трендів: вартість долара залишатиметься на притомному рівні, а основні коливання відбуватимуться в межах 41,6-42 гривні за долар.

Курс долара до гривні в банках України 11 липня зріс на 7 копійок і складає 42,09 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і складає 49,38 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,68 гривні за євро.

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