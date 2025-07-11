Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 11 липня, зріс на 7 копійок і складає 42,09 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і складає 49,38 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,68 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках на сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,62 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,25 грн/євро, а курс продажу - 49,05 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п’ятниці, 11 липня, складає 117 713 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 929 900 грн.
Курс валют в Україні – останні новини
Нацбанк встановив 11 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю установлено на рівні 48,98 грн, тобто гривня втратила 14 копійок.