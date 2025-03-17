Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 45,46 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 17 березня, подешевшав на 1 копійку і становить 41,69 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,09 гривні, а євро – за курсом 44,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 17 березня, склав 45,46 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 17 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки. Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабилася: офіційний курс євро встановлений на рівні 45,23 гривні за один євро, тобто гривня втратила 23 копійки, порівняно з попереднім показником.

Голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов зазначив, що український валютний ринок другий місяць поспіль демонструє відносну стабільність попри інфляційний тиск. При цьому коливання долара у світі частково впливають і на український ринок - із 1 січня по 1 березня офіційний курс долара в Україні знизився на 1,4% – з 42,02 до 41,43 гривні.

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