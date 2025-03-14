Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,23 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 17 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, значно послабилася. Так, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 45,23 грн за один євро, тобто гривня втратила 23 копійки, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,43/41,46 грн/дол., а євро – 45,14/45,16 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 14 березня, подешевшав на 5 копійок і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,45 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,150 гривні, а євро – за курсом 44,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

З початку весни долар почав стрімке падіння та сягнув мінімуму за останні чотири місяці, йдеться у статті УНІАН. Станом на 11 березня курс долара опустився до 0,916 євро, тоді як ще 28 лютого становив 0,96 євро. І хоча вже 14 березня американська валюта дещо відновила свої позиції, укріпившись до 0,921 євро, це не компенсує падіння останніх тижнів.

Вас також можуть зацікавити новини: