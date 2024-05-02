Продати долар можна в середньому за курсом 39,40 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 2 травня, залишився на попередньому рівні – 39,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 42,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 2 копійки і складає 39,87 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,78 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 42,90 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 2 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,64 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,30 грн/євро, тобто гривня зросла на 6 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

За словами інвестиційного банкіра та економіста Сергія Фурси, у другій половині 2024 року можливо курс долара буде в діапазоні 40-41 гривні за долар. Він зазначив, що усе, що відбувається з гривнею, відбувається за бажанням Національного банку.

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