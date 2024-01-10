Продати долар можна в середньому за курсом 38,50 грн, євро – 42,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 10 січня, подешевшав на 5 копійок – до 39,25 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 43,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 20 копійок – до 39,20 грн/дол. (продати долар можна за 39,10 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 22 копійки, до 42,88 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на середу, 10 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,23 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки порівняно з учорашнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,82 грн/євро, тобто гривня послабилася на 2 копійки порівняно з попереднім курсом.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що у більшості кас банків курс долара у період до 12 січня перебуватиме у межах досить широкого коридору купівлі та продажу – від 38,20 до 40,05 грн/дол., а в обмінниках фінансових компаній – у межах від 38,30 до 40,00 грн/дол.

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