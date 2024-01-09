Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,82 грн/євро.

Національний банк України на середу, 10 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,23 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,82 грн/євро, тобто гривня послабилася на 2 копійки порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,29/38,31 грн/дол., євро - 41,89/41,91 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 9 січня, подорожчав на 10 копійок – до 39,10 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 43,00 грн за євро.

Голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев заявив, що коливання валютного курсу в Україні збільшуватимуться, адже на ситуацію впливає низка причин. Та, за його словами, наразі міжнародні резерви достатні для управління валютними очікуваннями та збереження відносної валютної стабільності.

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