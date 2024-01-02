Продати долар можна в середньому за курсом 38,20 грн, євро – 42,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 2 січня, подорожчав на 20 копійок – до 39,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні подорожчав на 29 копійок і складає 43,19 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,10 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 42 копійки – до 39,27 грн/дол. (продати долар можна за 38,50 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав одразу на 48 копійок, до 43,40 грн/євро (курс продажу – 42,34 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Офіційний курс гривні до долара на 2 січня встановлено Національним банком на рівні 38,01 грн/дол. Офіційний курс гривні щодо євро сьогодні становить 42,01 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня, з 1 по 7 січня, ситуація на валютному ринку залишатиметься без суттєвих змін: очікується, що межі допустимих валютних змін залишаться на рівні 37,5-38,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро на готівковому ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: