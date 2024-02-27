Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,61 грн, євро – 42,19 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 27 лютого, зріс на 5 копійок – до 38,70 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 42,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,10 грн, євро – за курсом 41,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 38,61 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 17 копійок - до 42,19 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок – 38,67 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,60 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 42,15 грн/євро (курс продажу – 42,00 грн/євро).

У березні курсові показники будуть дуже подібними до лютневих: курсовий коридор на міжбанку буде в межах 38-40 грн/дол. та 41-43 грн/євро, а на готівковому ринку – 38,25-40,5 грн/дол. та 41,5-43,5 грн/євро, прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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