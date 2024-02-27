Продати долар можна в середньому за курсом 38,20 грн, євро – 41,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 27 лютого, залишився на попередньому рівні – 38,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,10 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,40 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок – 38,67 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,60 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 42,15 грн/євро (курс продажу – 42,00 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 27 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,34 грн/дол., таким чином, гривня незначно зміцнилася (на 1 копійку), порівняно з учорашнім показником.

Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,60 грн/євро, тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що в березні ситуація на валютному ринку залежатиме від кількох економічних, воєнних та соціальних факторів, а курсові показники будуть дуже подібними до лютневих.

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