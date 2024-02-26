Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,60 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 27 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,34 грн/дол., таким чином, гривня незначно зміцнилася (на 1 копійку), порівняно з сьогоднішнім показником.

А ось щодо євро національна валюта послабилася свої позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,60 грн/євро, тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,39/38,41 грн/дол., євро – 41,70/41,71 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні залишився на попередньому рівні – 38,57 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,45 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні також не змінився і складає 42,05 грн/євро (курс продажу – 41,90 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 26 лютого, знизився на 5 копійок – до 38,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 42,10 грн за євро.

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