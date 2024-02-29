Продати долар можна в середньому за курсом 38,20 грн, євро – 41,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 29 лютого, подешевшав на 9 копійок – до 38,61 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 14 копійок і складає 42,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 8 копійок – до 38,55 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,44 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 14 копійок і складає 41,93 грн/євро (курс продажу – 41,75 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 29 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,21 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 21 копійку, порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,30 грн/євро, тобто гривня зміцнилася одразу на 42 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

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