Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,30 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 29 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,21 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 21 копійку, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також значно посилилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 41,30 грн/євро, тобто гривня зміцнилася одразу на 42 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,17/38,19 грн/дол., євро – 41,26/41,27 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 28 лютого, знизився на 5 копійок – до 38,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 42,10 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 28 лютого, залишився на попередньому рівні – 38,70 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 4 копійки і складає 42,14 грн за євро.

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