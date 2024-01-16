Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро - 42,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 16 січня, подешевшав на 5 копійок – до 38,65 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 42,65 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,05 грн, євро - за курсом 41,65 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 17 копійок і становить 42,02 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 16 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,80 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав також на 10 копійок і складає 42,65 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 12 копійок – до 38,75 грн/дол. (продати долар можна за 38,65 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 17 копійок, до 42,53 грн/євро (курс продажу – 42,25 грн/євро).

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