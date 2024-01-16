Продати долар можна в середньому за курсом 38,10 грн, євро – 41,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 16 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,80 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав також на 10 копійок і складає 42,65 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,80 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 12 копійок – до 38,75 грн/дол. (продати долар можна за 38,65 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 17 копійок, до 42,53 грн/євро (курс продажу – 42,25 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на вівторок, 16 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,86 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки порівняно з учорашнім показником.

Згідно з даними на сайті Національного банку, офіційний курс щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,48 грн/євро, тобто гривня послабилася на 9 копійок порівняно з попереднім курсом.

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