Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" сьогодні, 18 серпня, подорожчав на 15 копійок - до 37,80 грн за долар.
Курс готівкового євро у фінустанові подорожчав на 20 копійок – до 41,75 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,35 грн, євро - за курсом 40,75 грн за одиницю іноземної валюти. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,49 грн.
Курс під час війни
Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 18 серпня, послабшав на 20 копійок - до 38,10 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні послабшав на 13 копійок – до 41,75 грн за євро.
Згідно з прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, до кінця серпня ситуація на валютному ринку навряд чи суттєво зміниться, адже ринок перебуватиме "в передчутті" вересневої часткової лібералізації з поверненням до інфляційного таргетування та скасування фіксованого курсу валют. При цьому експерт допускає, що повернення до плаваючого курсу валют за великим рахунком базуватиметься на ринковому готівковому курсі.