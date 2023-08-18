Продати долар можна в середньому за курсом 37,45 грн, євро – 40,90 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 18 серпня, послабшав на 20 копійок - до 38,10 гривні за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні послабшав на 13 копійок – до 41,75 гривні за євро. Продати американську валюту сьогодні можна дорожче на 25 копійок - в середньому за курсом 37,45 грн за долар. Продати євро можна на 10 копійок дорожче, аніж попереднього дня, - 40,90 грн за євро.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" учора, 17 серпня, подорожчав на 25 копійок - до 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові тоді подорожчав на 15 копійок – до 41,55 грн за євро.

Відео дня

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що протягом наступного тижня - 21-27 серпня - на готівковому валютному ринку не передбачається особливих змін: курсові коливання будуть в рамках коридорів 37,2-37,7 грн/ дол. та 40,7-42 грн/євро. Також експерт очікує, що наступного тижня збережеться баланс між попитом і пропозицією на готівкову валюту.

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