Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 5 червня, знизився на 15 копійок – до 40,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також знизився на 10 копійок і складає 44,60 грн за євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,25 грн, євро – за курсом 43,60 грн за одиницю іноземної валюти.
Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 16 копійок і становить 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зменшився на 39 копійок і складає 44,25 грн.
Курс валют в Україні
На 5 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 40,29 грн/дол. – гривня посилилася на 19 копійок.
Експерти повідомляли, що курс долара не буде ні по 42 гривні, ні навіть 41,50. При цьому член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що у НБУ є два фактори, що впливають на офіційний курс валюти, зокрема інфляція.