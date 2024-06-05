Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,85 грн, євро – 44,60 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 5 червня, знизився на 15 копійок – до 40,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також знизився на 10 копійок і складає 44,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,25 грн, євро – за курсом 43,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 16 копійок і становить 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зменшився на 39 копійок і складає 44,25 грн.

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Курс валют в Україні

На 5 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 40,29 грн/дол. – гривня посилилася на 19 копійок.

Експерти повідомляли, що курс долара не буде ні по 42 гривні, ні навіть 41,50. При цьому член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що у НБУ є два фактори, що впливають на офіційний курс валюти, зокрема інфляція.

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