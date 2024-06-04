Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,77 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 5 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,29 грн/дол., таким чином, гривня посилилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,77 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,29/40,31 грн/дол., євро – 43,77/43,78 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

4 червня готівковий курс долара до гривні в банках України становив 41,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках можна в середньому за курсом 40,45 грн за долар.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні протягом поточного тижня до 7 червня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,25 до 41,65 грн/дол. В обмінниках фінкомпаній - від 40,30 до 41,50 грн/дол.

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