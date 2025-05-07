Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, євро – 47,39 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 7 травня, подешевшав на 10 копійок і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок – до 47,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 46,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу подешевшав на 17 копійок і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 7 травня, подешевшав на 23 копійки і становить 47,39 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 7 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,45 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на середу установлено на рівні 46,96 грн за один євро, тобто гривня додала 23 копійки.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,40 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,32 грн/євро, а курс продажу - 47,15 грн/євро.

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