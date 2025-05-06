Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,96 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 7 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,45 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 46,96 грн за один євро, тобто гривня додала 23 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,44/41,47 грн/дол., а євро - 46,94/46,96 грн/євро.

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Курс валют в Україні: останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 6 травня, знизився на 3 копійки і в середньому становить 41,87 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні залишився незмінним і складає 47,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,80 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 6 травня, подешевшав на 10 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився також на 10 копійок – до 47,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро - за курсом 46,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

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