Курс євро сьогодні становить 39,20 грн.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 39,99 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього дня - 39,20 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,49 грн за дол., євро – 38,20 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Курс гривні в Україні: що відомо

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

Аналітики прогнозують, що наявний курс долара в Україні на цьому тижні залишиться в діапазоні 39,5 – 41 грн/дол, ймовірність виходу за межі цього значення незначна.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що фінансова допомога Україні від партнерів дозволить зменшити тиск на гривню у 2023 році.