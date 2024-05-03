Продати долар можна в середньому за курсом 39,40 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 3 травня, залишився на попередньому рівні – 39,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 42,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

Який курс долара в обмінниках Києва сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 3 копійки і складає 39,84 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,73 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав також на 4 копійки і складає 42,86 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 3 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,53 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,31 грн/євро, тобто гривня знизилася на 1 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом 6-12 травня загальна структура валютного ринку залишатиметься більш-менш сталою, адже на ринку діє певна система валютних змін. Саме тому у щотижневому розрізі будь-які зміни будуть малопомітними і за основними показниками буде скидатися що ринок статичний.

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