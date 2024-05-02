Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,31 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 3 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,53 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, незначно подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,31 грн/євро, тобто гривня знизилася на 1 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,48/39,54 грн/дол., євро – 42,23/42,29 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар зріс на 2 копійки і складає 39,87 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,78 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 42,90 грн/євро (курс продажу – 42,75 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 2 травня, не змінився і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і складає 42,95 грн за євро.

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