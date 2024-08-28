Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, євро – 45,85 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 28 серпня, залишився на попередньому рівні – 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,15 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 46,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,85 грн за євро.

Який курс сьогодні в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 2 копійки і складає 41,47 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні незмінний і складає 46,20 грн/євро (курс продажу – 46,01 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 28 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 46,10 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара в Україні в банках в останні дні серпня перебуватиме в межах від 40,80 до 41,85 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,00 до 41,80 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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