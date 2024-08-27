Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,10 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 28 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 46,10 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,30/41,34 грн/дол., євро – 46,05/46,07 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 27 серпня, зріс на 5 копійок – до 41,60 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 20 копійок і складає 46,45 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 27 серпня, зріс на 5 копійок і складає 41,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс одразу на 35 копійок і складає 46,45 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: