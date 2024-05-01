Продати долар можна в середньому за курсом 39,40 грн, євро – 42,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 1 травня, знизився на 5 копійок – до 39,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подешевшав на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,30 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 5 копійок і складає 39,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні здешевшав на 3 копійокки і складає 42,87 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 1 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,52 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,36 грн/євро, тобто гривня зросла на 14 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара в Україні до 3 травня в банках перебуватиме в межах від 39,10 до 40,20 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 39,00 до 40,00 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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