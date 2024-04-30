Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,36 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 1 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,52 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,36 грн/євро, тобто гривня зросла на 14 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,51/39,54 грн/дол., євро – 42,36/42,38 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 30 квітня, знизився на 5 копійок і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також послабився на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 30 квітня, зріс на 5 копійок – до 39,95 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні, в свою чергу, сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,35 грн за євро.

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