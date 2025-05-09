Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,75 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 12 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,55 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 46,75 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,53/41,56 грн/дол., а євро - 46,75/47,77 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 9 травня, не змінився і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 26 копійок і складає 47,20 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,50 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 9 травня, зріс на 5 копійок і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок – до 47,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 46,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

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