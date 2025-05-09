Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, євро – 47,17 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 9 травня, зріс на 5 копійок і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок – до 47,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 46,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю залишився незмінним і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 9 травня, знизився на 22 копійки і становить 47,17 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 9 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 46,89 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН розповів, що до 20 травня валютний ринок перебуватиме у відносному спокої через тривалість періоду сплати податків, тобто попит на валюту буде співмірним пропозиції.

Вас також можуть зацікавити новини: