Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 45,56 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 14 березня, подешевшав на 5 копійок і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,150 гривні, а євро – за курсом 44,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 14 березня, залишився незмінним і склав 45,56 гривні.

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Національний банк України встановив на п'ятницю, 14 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 45,00 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Протягом 17-23 березня на валютному ринку зберігатиметься досить стала ситуація: поточні курсові зміни можуть бути, як вгору, так і вниз, однак вони будуть надто дрібними та не виходитимуть за межі допустимого коридору в 41,4-42 грн/дол., прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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