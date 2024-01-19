Продати долар можна в середньому за курсом 37,80 грн, євро - 41,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 19 січня, подешевшав на 15 копійок - до 38,35 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,80 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 41,95 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,20 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 22 копійки - до 38,22 грн/дол. (продати долар можна за 38,10 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 21 копійку, до 41,79 грн/євро (курс продажу - 41,55 грн/євро).

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Національний банк України на п’ятницю, 19 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,71 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 19 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,01 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 20 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що впродовж наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься досить прогнозованою: регулятор м’яко діятиме на міжбанку, при потребі збільшуючи чи зменшуючи обсяги валютних інтервенцій.

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