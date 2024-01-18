Курс гривні до євро встановлено на рівні 41,01 грн/євро.

Національний банк України на п’ятницю, 19 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,71 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 19 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,01 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 20 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,68/37,70 грн/дол., євро – 40,90/40,91 грн/євро.

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Курс валют – останні новини

Готівковий курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 18 січня, подешевшав на 10 копійок – до 38,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 30 копійок і становить 42,10 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься досить прогнозованою: регулятор м’яко діятиме на міжбанку, при потребі збільшуючи чи зменшуючи обсяги валютних інтервенцій. На готівковому ринку очікується курс на рівні 38-40 грн/дол. та 40-43 грн/євро.

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