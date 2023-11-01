Курс гривні до долара на четвер встановлений на рівні 36,27 грн/дол., а євро – 38,23 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 2 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,27 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на другий день листопада встановлений на рівні 38,23 грн/євро, тобто гривня також зміцнилася - на 32 копійки порівняно з курсом на 1 листопада.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,27/36,29 грн/дол., євро - 38,26/38,28 грн/євро.

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Національний банк України на 1 листопада встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,28 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з офіційним курсом на 31 жовтня. Офіційний курс гривні до євро на 1 листопада був встановлений на рівні 38,55 грн/євро.

Готівковий курс гривні до долара в українських банках сьогодні, 1 листопада, зміцнився на 5 копійок – до 37,95 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна було в середньому за курсом 37,40 грн за долар. Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 10 копійок і склав 40,40 грн за євро, а продати його можна було за курсом 39,80 грн за євро.

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