Курс гривні до долара на середу встановлений на рівні 36,28 грн/дол.

Національний банк України на середу, 1 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,28 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з курсом на 31 жовтня.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на перший день листопада встановлений на рівні 38,55 грн/євро, тобто гривня зміцнилася також на 1 копійку порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,24/36,26 грн/дол., євро - 38,43/38,44 грн/євро.

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Національний банк на вівторок, 31 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з показником понеділка.

31 жовтня готівковий курс гривні до долара в банках України не змінився у порівнянні з учорашніми показниками та склав 38 гривень за долар в середньому. Продати американську валюту в банках можна було в середньому за курсом 37,5 грн/дол.

Середній курс гривні до євро ослаб на 5 копійок і склав 40,5 гривень за євро. Продати євро можна було за курсом 39,8 грн/євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва склав 37,80 грн/дол. (продати долар можна було за 37,70 грн), а євро - 40,30 грн/євро (курс продажу - 40,15 грн/євро).

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