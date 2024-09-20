Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,15 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 23 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,35 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції після історичного максимуму валюти. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 46,15 грн/євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,33/41,35 грн/дол., євро – 46,14/46,16 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 20 вересня, знизився на 5 копійок і складає 41,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні, в свою чергу, зріс на 5 копійок і складає 46,55 грн за євро.

Курс долара в Україні на готівковому ринку до кінця року наблизиться до рівнів коридору в 42-43 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв. За його словами, міжнародне зміцнення позицій американської валюти в поєднанні з девальвацією гривні в Україні буде йти в одному тренді для українців, тобто, долар буде поступово дорожчати.

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