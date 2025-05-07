Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,07 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 8 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,07 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,43/41,47 грн/дол., а євро - 47,06/47,09 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 7 травня, знизився на 7 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,13 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 17 копійок і складає 47,43 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,73 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 7 травня, подешевшав на 10 копійок і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок - до 47,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 46,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

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