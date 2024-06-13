Продати долар можна в середньому за курсом 40,40 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 13 червня, не змінився і складає 40,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 40,93 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,82 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 44,45 грн/євро (курс продажу – 44,25 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 13 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,44 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на сьогодні встановлений на рівні 43,53 грн/євро, тобто гривня знизилася на 7 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 39,70 до 40,90 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 39,60 до 40,85 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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