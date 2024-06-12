Гривня зросла щодо долара: офіційний курс валют на четвер

Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,53 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 13 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,44 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,53 грн/євро, тобто гривня знизилася на 7 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,50/40,52 грн/дол., євро – 43,69/43,70 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 12 червня, зріс на 5 копійок – до 40,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 44,35 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 40,88 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,30 грн/євро (курс продажу – 44,15 грн/євро).

Слід зазначити, що член ради НБУ Василь Фурман зазначив, що регулятор контролює ситуацію з курсом валюти в Україні.

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