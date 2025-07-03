Продати долар можна в середньому за курсом 41,44 грн, а євро – 48,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 3 липня, подешевшав на 10 копійок і становить 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,44 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 18 копійок і складає 49,57 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,80 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,55 грн/євро, а курс продажу - 49,35 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 3 липня, складає 109 520 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 560 590 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 3 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,81 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, гривня зміцнилася і по відношенню до євро: офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 49,13 грн, тобто гривня зросла на 28 копійок.

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