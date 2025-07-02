Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,13 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 3 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,81 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, гривня зміцнилася і по відношенню до євро. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 49,13 грн, тобто гривня зросла на 28 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,84/41,87 грн/дол., а євро - 49,17/49,18 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 2 липня зріс на 7 копійок і становить 41,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 49,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 48,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

При цьому агенство Reuters писало, що долар опинився поблизу найнижчого рівня з лютого 2022 року щодо основних валют. Трейдери оцінюють потенційний вплив законопроєкту президента США Дональда Трампа про витрати та наближення термінів введення мит.

Загалом цього року на американську валюту вплинуло безліч чинників, і перша половина року стала для неї найгіршою з початку ери плаваючих курсів на початку 1970-х років.

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